Operação contra venda de drogas prende 45 pessoas em municípios do Rio

Policiais civis prenderam hoje (13) 45 pessoas em operação contra a venda de drogas em Queimados e Itaguaí, municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, dos 74 mandados de prisão expedidos pela Justiça, foram cumpridos 32. Outros cinco adultos foram presos em flagrante.

A operação cumpre 12 mandados de apreensão contra adolescentes. Oito já foram cumpridos pelos policiais, que têm como base investigações iniciadas em setembro do ano passado. O alvo são as quadrilhas em três comunidades em Queimados (Morro do Cocô, São Simão e Caixa D'Água) e duas em Itaguaí (Sem Terra e Cação).

Segundo o delegado Júlio da Silva Filho, que iniciou as investigações, há ligação entre as quadrilhas que dominam favelas da Baixada e grupos que atuam na cidade do Rio. “Penso que precisamos cortar esse elo o mais breve possível, até para que possamos salvar nossos jovens e adolescentes. Eles vão estendendo os tentáculos. A sociedade precisa se insurgir contra isso”, disse.

Segundo o delegado, as quadrilhas estão envolvidas não apenas no comércio de drogas ilícitas, como também em vários crimes contra o patrimônio e contra a vida.