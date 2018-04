Polícia prende no Rio quatro homens com 2 mil munições para fuzil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil apreenderam no Rio de Janeiro um carregamento com 2 mil munições para fuzil durante uma ação conjunta realizada hoje (6) que desarticulou uma quadrilha de traficantes. Segundo a PRF, foram presas quatro pessoas suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa que opera tráfico de munição entre os estados de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. A PRF informou que essas pessoas seriam responsáveis pela distribuição dos cartuchos em favelas cariocas.

Na operação, que contou com equipes da PRF e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil, foram capturados dois homens que estavam em um quiosque na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana, zona sul do Rio, e mais dois no bairro de Cordovil, zona norte da cidade. Neste caso, as prisões ocorreram quando o carregamento de milhares de munições era entregue para o responsável pela distribuição.

Ainda na operação, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, foi apreendido um carro roubado que estava com a quadrilha. Com auxílio de cães farejadores, foi possível encontrar os cartuchos que estavam escondidos no assoalho do veículo. Conforme a PRF, havia 2 mil munições de calibre 5,56 mm.

A PRF informou também que três dos presos são de Novo Mundo, município de Mato Grosso do Sul, e seriam responsáveis pela logística do transporte das munições para o Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, todos têm antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado, receptação e contrabando.