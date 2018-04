Policiais fazem operação para cumprir 74 mandados de prisão na Baixada, no Rio

A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual do Rio (MPRJ) fazem hoje (13) uma operação para cumprir 74 mandados de prisão contra acusados de envolvimento com a venda de drogas em Queimados e Itaguaí, na Baixada Fluminense. A ação, chamada de Cananeu, também busca cumprir 12 mandados de apreensão de adolescentes suspeitos de envolvimento com o grupo e 59 mandados de busca e apreensão em locais usados pelos acusados.

As investigações da 10ª Promotoria Criminal da 3ª Central de Inquéritos do MPRJ começaram em setembro do ano passado, após a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de envolvimento com o comércio de drogas ilícitas.

A polícia conseguiu a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido com os dois suspeitos e, com isso, descobriu várias mensagens do suspeito com integrantes de organizações criminosas envolvidas na venda de drogas nas comunidades de Morro do Coco, São Simão e Caixa D'Água (em Queimados); e Sem Terra e Cação (em Itaguaí).

Nas mensagens, os investigadores puderam verificar que eles planejavam ações de venda de entorpecentes, roubo de veículos e receptação de produtos roubados.