Prefeitura de Boa Vista instala tapumes na praça Simón Bolívar

A assessoria da prefeitura de Boa Vista, em Roraima, confirmou a instalação de tapumes em torno da praça Simón Bolívar durante este final de semana. Ela afirma que os tapumes fazem parte de uma ação já prevista de manutenção das praças da capital.

A ocupação de venezuelanos nos últimos meses teria adiado o trabalho. O projeto foi retomado após o auxílio do Exército no realocamento das famílias para abrigos, medida que se tornou ainda mais urgente com a proximidade do período de chuvas intensas.

A prefeitura reconhece que pretende devolver a Praça Simón Bolívar à população, recuperando os danos causados pela concentração de pessoas.

Pelos cálculos da administração municipal, cerca de 600 venezuelanos vivem na praça e chegaram à cidade fugindo da crise no país natal.

Uma entrevista coletiva está prevista para a próxima terça-feira, quando serão dados mais detalhes sobre o objetivo da instalação dos tapumes na praça Simón Bolívar e como se dará a entrada e saída de pessoas durante as obras.