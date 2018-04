Prefeitura de São Paulo reabre neste sábado parques do Carmo e da Independência

A prefeitura de São Paulo reabre neste sábado (14) o Parque da Independência, localizado na zona sul da cidade, e o Parque do Carmo, na região leste. Os parques foram fechados em fevereiro e março, respectivamente, após o encontro de macacos mortos infectados por febre amarela silvestre. A decisão foi tomada após a Secretaria Municipal da Saúde atingir mais de 50% da meta de vacinação contra a febre amarela, informou a prefeitura.



“É preciso que os frequentadores se conscientizem de que o vírus da febre amarela pode continuar circulando por estas áreas e, por isso, é importante se vacinar e esperar no mínimo 10 dias, o tempo necessário para estar imunizado, para frequentar os parques sem risco de infecção”, alerta, em nota, o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo de Castro.

Vacinação

A Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza a vacina contra febre amarela em todas as unidades de saúde da capital. Até quarta-feira (11), tinham sido vacinadas na cidade 6.340.952 pessoas, o que representa 54,2% do público-alvo. A meta é imunizar 95% dos moradores de São Paulo até 30 de maio, data prevista para o término da campanha.

As unidades que aplicam a vacina podem ser encontradas no site http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.