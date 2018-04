Presos em São Paulo homens que iam para a África com 10 quilos de cocaína

Dois homens foram presos no sábado (7) no Aeroporto Internacional de São Paulo tentando embarcar para Joanesburgo, na África do Sul, com quase dez quilos de cocaína.

Com 21 e 25 anos, eles foram abordados na fila do check-in e conduzidos para revista das bagagens em uma sala reservada. Nas malas dos passageiros foram encontradas quatro mochilas onde os policiais localizaram, dentro de fundos falsos, quatro volumes com cocaína.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao presídio estadual para responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

As informações foram divulgadas pela Polícia Federal. Os nomes dos passageiros presos não foram revelados.