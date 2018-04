Queda de barreira bloqueia rodovia que liga interior ao litoral paulista

Uma queda de barreiras interdita completamente, desde as 5h de hoje (11), a Rodovia Mogi-Bertioga, que liga o interior ao litoral paulista. O deslizamento ocorreu na altura do km 69, sentido Bertioga, e do km 98, no sentido Mogi das Cruzes. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o deslizamento de terra pode ter sido provocado por rajadas de vento, o que levou à queda de árvores e outros tipos de vegetação.



No local, eram feitas obras justamente para evitar a queda de barreiras. Tratores faziam, por volta das 14h, a retirada de terra da pista.

Os motoristas que circulam pela Mogi-Bertioga são orientados sobre as rotas alternativas por meio de painéis eletrônicos, na altura do trevo com a Rodovia Rio-Santos. Os usuários devem seguir pelo Sistema Anchiet /Imigrantes, Rodovia dos Tamoios ou Rodovia Oswaldo Cruz.