Rodovias que ligam o litoral a SP têm tráfego intenso na volta do feriado

Estradas paulistas têm tráfego intenso no fim da tarde de hoje (1º) na volta do feriado da Semana Santa. O retorno do litoral é um dos trechos mais carregados.

A Rodovia dos Imigrantes, que liga a Baixada Santista à capital, tem tráfego intenso do quilômetro (km) 40 ao 62 no sentido São Paulo. Do km 48 ao 54, o trânsito está lento por excesso de veículos. Na Rodovia Anchieta, a subida está normal, segundo informou a concessionária Ecovias.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que também compõe o Sistema Anchieta-Imigrantes, registra tráfego normal. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem pontos de lentidão do km 259 ao 255, no sentido capital.

A Ecovias informou também que o tempo está encoberto, mas a visibilidade para os motoristas é boa. Este conjunto de rodovias está em operação subida, liberando mais pistas para a chegada a São Paulo. A descida é realizada apenas pela pista sul da rodovia Anchieta.

A estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) é que, neste domingo de Páscoa, 1,8 milhão de veículos circulem pelas rodovias com acesso à região metropolitana de São Paulo.

Interior

No sentido interior, a Concessionária Autoban, que administra as rodovias Bandeirantes e Anhanguera, registrou tráfego intenso na pista expressa da Bandeirantes na chegada a São Paulo do km 15 ao 13.

O trecho do km 60 ao 58, em Jundiaí, e do km 77 ao 71, em Itupeva, também tem lentidão por causa da quantidade de carros. O pior trecho da Anhanguera também é em Jundiaí. O congestionamento vai do km 61 ao 59.

A CCR Via Oeste, que administra a Raposo Tavares e a Castelo Branco, informou que as rodovias do sistema têm tráfego normal na tarde deste domingo.

A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem tráfego lento na altura de Arujá, do km 205 ao 206. No sentido Rio, o pior trecho é em Nova Iguaçu com um quilômetro de lentidão, do km 205 ao 206.

A Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do país, informou que o tráfego está em boas condições nos dois sentidos. Além disso, a pista está seca, favorecendo a segurança dos motoristas.