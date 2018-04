Saúde disponibiliza autoteste de HIV em pesquisa inédita na cidade de São Paulo

Exames de autotestes de HIV começam a ser distribuídos a partir desta quarta-feira (11) na capital paulista. A iniciativa faz parte da pesquisa A Hora É Agora–SP e tem como objetivo auxiliar o diagnóstico precoce de HIV/aids. A finalidade é facilitar o acesso ao exame, que será distribuído em pontos estratégicos da cidade para o usuário aplicar em casa, com mais privacidade.

O método utilizado é o mesmo do teste disponibilizado convencionalmente na rede pública de saúde. A oferta do autoteste faz parte de uma pesquisa cujos resultados podem fundamentar uma futura política pública, ou seja, colocar essa tecnologia de prevenção gratuitamente no SUS.

“O projeto busca avaliar e, posteriormente, propor a logística mais adequada para a incorporação dessa nova tecnologia diagnóstica na estratégia de prevenção combinada da infecção por HIV e na atenção integral a pessoas que vivem com o vírus”, afirma o pesquisador do estudo, o médico Aluísio Augusto Cotrim Segurado.

Os kits serão disponibilizados nos seguintes locais: Centro de Referência e Treinamento DST/Aids de São Paulo, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Henfil, e Centro de Referência da Diversidade (CRD), além dos trailers do projeto Quero Fazer e da ONG Barong, que funcionam, respectivamente, aos domingos e às sextas-feiras e sábados à noite no Largo do Arouche, centro da capital.

A ação é da Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids de São Paulo e conta com o apoio de diversos órgãos e entidades. A pesquisa A Hora É Agora-SP busca também avaliar a implantação da logística de distribuição de kits de fluído oral para o público-alvo - homens gays e homens que fazem sexo com homens (HSH).

“Com esses cinco locais, vamos oferecer uma ampla variedade de horários para o público a que se destina a pesquisa, desde o funcionamento tradicional dos serviços de saúde durante a semana, até o período noturno e aos finais de semana", aponta a coordenadora adjunta do Programa Estadual DST/Aids de São Paulo, Maria Clara Gianna.

Saiba Mais São Paulo tem teste gratuito de HIV/Aids e recebe ação de prevenção

Os exames de autotestes são uma ferramenta importante para o diagnóstico precoce de HIV/aids. Para retirá-los, os interessados precisam acessar o site da pesquisa (www.ahoraeagora.org/sp) e escolher um dos pontos de distribuição.

Após este processo, será gerado um número de protocolo que deve ser usado para retirar o kit. O teste ficará disponível no local escolhido em 24 horas. O usuário tem um prazo de até 15 dias para fazer a retirada do kit nas unidades fixas e 30 dias nos trailers.

Resultado positivo

Caso o resultado seja positivo, o paciente poderá contar imediatamente com orientações de profissionais de saúde pública da área de prevenção, como médicos, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, que poderão orientá-lo sobre os próximos passos para início de tratamento.

O contato poderá ser feito pelo Disque DST/Aids (0800 162550), que funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Para horários diferenciados, como período noturno, finais de semana e feriados, o interessado terá à sua disposição um número de celular disponível para ligações ou WhatsApp (11 96931-3838).

Também será necessário realizar o teste confirmatório em uma das unidades de saúde a seguir: SAE Campos Elíseos (Alameda Cleveland, 374, Santa Cecília); CRT DST/Aids (Rua Santa Cruz, 81, Vila Mariana); ou Seap-HC (Rua Ferreira de Araújo, 789, Pinheiros). Os serviços funcionam de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Outros públicos

Quem não fizer parte do público-alvo da pesquisa ou não desejar fazer o exame sozinho, é possível fazer o teste para o HIV, assim como o de sífilis e de hepatites B e C, nas unidades básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo e nos 26 serviços da Rede Municipal Especializada (RME) em DSTs/AIDS da capital. Os endereços das unidades da RME podem ser conferidos em www.goo.gl/p5en2C. Nos serviços da RME e em algumas UBSs, há a opção do teste rápido, com resultado em apenas 20 minutos.

É possível ver também a relação de todos os locais que fazem os testes no estado de São Paulo no site do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP: www.crt.saude.sp.gov.br ou ainda pelo Disque DST/Aids: 0800162550, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.