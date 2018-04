Seletiva define equipes do Brasil no Pan-Americano de Esporte Universitário

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) conheceu no fim de semana as equipes que representarão o Brasil no futebol durante o Pan-Americano de Esporte Universitário, em julho. O Brasil é o atual campeão feminino de esporte universitário no futebol, com a medalha de ouro conquistada na Universíade de Taipei, disputada no ano passado em Taiwan.

O time feminino da Unisantanna-SP e a equipe masculina da UNIP-SP ficaram com a medalha de ouro na seletiva realizada em São Paulo e serão os representantes brasileiros na modalidade.

No feminino, a Unisantanna venceu a UNIP na final, de virada por 2 a 1 , e o bronze ficou com a Celso Lisboa, do Rio de Janeiro. Já no masculino, o segundo lugar no pódio ficou com a Universo, de Goiás, e o bronze foi da FTC, da Bahia.

A competição contou com 480 atletas de 10 estados, que participaram em 19 equipes diferentes.

Entre 11 e 15 de abril, Goiânia vai receber mais uma seletiva para o pan-americano. Desta vez, disputarão vaga os atletas do judô e do taekwondo, modalidades em que o Brasil subiu no pódio no último mundial universitário, disputado no ano passado em Taiwan.

Sede do Pan

O Brasil será sede da primeira competição pan-americana de esporte universitário, que será realizada entre 19 e 29 de julho, em São Paulo. A competição é organizada pela Federação Internacional de Esporte Universitário (FISU) e deve receber atletas de 32 países do continente americano.

A seletiva do futebol faz parte do novo formato dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que vai incluir competições realizadas ao longo do ano em seu calendário oficial. Com a mudança, provas de futebol de campo, lutas, futebol de 7, rugby 7 e jogos de praia passam a fazer parte das modalidades oficiais do JUBs.

Esportes que já estavam no calendário, como natação, atletismo e modalidades coletivas de quadra, farão parte da Fase Final dos jogos, que será disputada em Maringá, entre 4 e 11 de novembro.