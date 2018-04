Site da Agência Brasil ganha novo visual

A Agência Brasil vai ganhar um novo visual. A partir desta terça-feira (17), os leitores terão acesso a uma página mais informativa com conteúdo facilitado e um desenho gráfico moderno. O novo design foi desenvolvido de tal forma que foi adaptado a todos os dispositivos móveis, como tablets e smartphones.

As matérias de serviços para o cidadão ganharão um espaço exclusivo, com informações sobre imposto de renda, inscrições em processos seletivos e editais de chamamento. As reportagens especiais produzidas pela equipe da Agência Brasil também terão um espaço de destaque no novo site, assim como o material fotográfico.

O novo site será mais intuitivo e trará mais opções para o compartilhamento de notícias nas redes sociais. Com uma disposição clean e moderna, a página permitirá a inclusão de um número maior de notícias na capa, assim como de fotografias.

O diretor de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Lourival Macêdo, disse que a partir da nova página também será possível acessar os outros sites da empresa, pois os links estarão visíveis e intuitivos.

“Ao ver uma notícia, o leitor acessa tudo na EBC. Vai aguçando a curiosidade e ele vai acessando mais, vai conhecer melhor a EBC”, disse Lourival Macêdo.

O novo site da Agência Brasil nasceu de uma produção coletiva de vários setores da empresa, que colaboraram para criar uma plataforma arrojada, ágil e visualmente atraente.

Mudança

Durante o período de mudança, a partir das 7h, o site da Agência Brasil estará disponível para o público externo, mas não receberá atualizações por algumas horas.

As notícias de maior relevância continuarão sendo informadas por meio das redes sociais da agência - pelo Twitter e Facebook.

O material produzido pela Agência Brasil é gratuito e sua reprodução é permitida desde que citada a fonte.