Testemunhas em processo envolvendo irmãos Batista serão ouvidas em 26 de abril

Nenhuma testemunha de defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista foi ouvida nesta terça-feira (10) na Justiça Federal, em São Paulo. Elas seriam ouvidas no processo que apura se os irmãos teriam usado informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro.

Esta investigação se refere à venda de ações de emissão da JBS S/A na bolsa de valores, por sua controladora, a empresa FB Participações S/A, e à compra de contratos futuros e a termo de dólar no mercado financeiro. As transações foram feitas em abril e maio do ano passado, antes da divulgação dos áudios de conversas de Joesley com o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, que levaram a denúncias contra ambos.

Duas testemunhas seriam ouvidas hoje de manhã, ambas por videoconferência. No entanto, a defesa acabou desistindo de ouvir uma delas e o depoimento da outra foi adiado pois foi anexado um estudo ao processo ao qual o Ministério Público Federal ainda não teve acesso – e sobre o qual falaria a testemunha. Por isso, o Ministério Público solicitou uma nova data para o depoimento.

Ontem, no mesmo processo, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, integrantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e uma testemunha de defesa. A defesa havia arrolado dez testemunhas, mas além da desistência ocorrida na manhã de hoje, houve a desistência de duas nas audiências de ontem. As demais testemunhas de defesa deverão ser ouvidas no dia 26 de abril.

O juiz decretou sigilo sobre o processo, então as audiências ocorrem sem que a imprensa possa acompanhá-las.