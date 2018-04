Tiroteio na zona sul do Rio termina com dois mortos e dois feridos

Um tiroteio entre policiais e criminosos nas ruas da Lagoa, na zona sul, deixou dois mortos e dois feridos na noite de ontem (3). De acordo com a Polícia Militar, assaltantes invadiram e roubaram uma casa na localidade da Fonte da Saudade.

Saiba Mais Policial militar é morto na Baixada Fluminense

Os policiais foram acionados por volta das 22h e se depararam com os criminosos. Houve uma perseguição na Avenida Borges de Medeiros. Depois que os assaltantes abandonaram o carro, os policiais montaram um cerco e trocaram tiros com os criminosos.

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no confronto. De acordo com a Polícia Militar, os quatro estavam envolvidos na troca de tiros com os policiais.

O primeiro ferido foi preso ainda no local do confronto. O segundo ferido foi detido já na Cidade Nova, na região central. Um quinto suspeito foi preso na Rua Jardim Botânico.