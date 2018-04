Tiroteio no Morro do Vidigal fecha avenida na zona sul do Rio de Janeiro

Um tiroteio no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, interrompeu o trânsito nas duas pistas da Avenida Niemeyer, ligação entre os bairros do Leblon e São Conrado, e que também dá acesso às comunidades do Vidigal e da Rocinha. Segundo o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio, equipes da Polícia Militar e da Companhia de Engenharia de Trânsito do Rio (CET-Rio) atuam na região.

Pelas redes sociais, moradores manifestaram apreensão e informaram que os tiros eram ouvidos na área conhecida como 25. Relataram ainda que havia locais que estavam sem energia.

A Polícia Militar repassou relato do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal, segundo o qual, no fim da tarde de hoje (6), criminosos entraram em confronto entre eles, na parte alta da comunidade.

Equipes de policiais da UPP e do 23º BPMERJ (Leblon) foram para a região e, até o momento, não há informações sobre feridos ou presos. Policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) também foram deslocadas para o Vidigal para apoiar as ações. O COR sugere que os motoristas sigam pela Autoestrada Lagoa-Barra.