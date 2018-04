Veleiros ibero-americanos deixam o Rio de Janeiro

Sete veleiros ibero-americanos desfilaram pela orla do Rio de Janeiro e agora seguem para Montevidéu, no UruguaiTomaz Silva/Agência Brasil

Os sete veleiros ibero-americanos que participam da etapa brasileiro do evento Velas Latinoamérica 2018 deixam hoje (1º) o Rio de Janeiro. As embarcações desfilaram pela orlas da zona sul e seguem, pela Barra da Tijuca, com destino à próxima parada do evento, o porto de Montevidéu, no Uruguai.

Os barcos chegaram ao Rio em 25 de março e ficaram atracados no cais do Píer Mauá, no terminal de cruzeiros do porto do Rio de Janeiro.

Além do veleiro Cisne Branco, da Marinha brasileira, participaram embarcações de Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, México e Espanha.

O Vela Latinoamérica 2018, que começou no Rio de Janeiro, seguirá por mais 150 dias, percorrendo as costas de países latino-americanos, até chegar ao México, em agosto. Estão previstas mais 17 paradas em 11 países: Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá, Curaçao (que é parte da Holanda), Colômbia, Venezuela, República Dominicana e México.