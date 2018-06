Rio: adolescente é baleado durante operação conjunta na Maré

Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã de hoje (20) durante uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas e passa por cirurgia, segundo informações da Sala de Polícia do hospital.

A operação da Polícia Civil conta com o apoio de militares do Exército. De acordo com o Comando Militar do Leste, o“Exército apoia a operação da Polícia Civil com dois veículos blindados, fazendo o transporte em segurança dos agentes até os pontos assinalados por eles, como parte da operação”.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, durante a manhã, a comunidade ficou sob um intenso tiroteio e há outros baleados.

Pavão-Pavãozinho

No Pavão-Pavãozinho, uma operação da Polícia Militar também resultou em intenso tiroteio na manhã de hoje. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Duas pessoas foram presas. A operação ainda está em andamento.

