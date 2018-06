Aeroportos de São Paulo ficam sem operar por mais de uma hora

O desligamento de um radar de controle de voos às 8h12 deste sábado (16) fez com que os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos ficassem fechados para pousos e decolagens no início da manhã deste sábado (16), por pouco mais uma hora.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, às 9h29, o radar foi restabelecido e a situação está se normalizando no terminal. Durante esse período só Guarulhos teve 11 decolagens atrasadas e oito voos redirecionados para outros aeroportos.

Em Congonhas dois voos foram cancelados. Já em Campinas, segundo a assessoria do Aeroporto de Viracopos, houve dois remanejamentos de voos e um cancelamento.

A Aeronáutica esclareceu, por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, que um problema no sinal do radar na Área de Controle Terminal de São Paulo, resultou na interrupção de pousos e decolagens.

"O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) adotou, desde as 8h15 deste sábado (16/5), ações de contingenciamento entre as aeronaves nas áreas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Curitiba (PR).A adoção dessas ações de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo foi necessária devido a um problema no sinal do radar da Área de Controle Terminal de São Paulo (APP-SP), o qual foi totalmente restabelecido às 09:20. Por conta disso, alguns voos sofreram alterações, sempre tendo como objetivo a manutenção de um elevado nível de segurança das operações", diz a nota.

*Texto ampliado às 12h48 para acréscimo de nota divulgada pela Aeronáutica