Ao vivo: Brasil e Costa Rica jogam pela 2ª rodada da Copa do Mundo

Depois de empatar a primeira partida da Copa do Mundo contra a Suíça, a seleção brasileira entra em campo contra a Costa Rica em busca da primieira vitória no Mundial. Os costa-riquenhos perderam na estreia para a Sérvia. O segundo desafio do Brasil no Mundial da Rússia ocorre no estádio de São Petersburgo e começa às 9h (horário de Brasília). A Rádio Nacional do Rio de Janeiro começou transmissão às 8h. Você pode acompanhar Brasil e Sérvia clicando no player abaixo.

A Agência Brasil também mostrará a partida em tempo real. Você pode acompanhar logo abaixo:

A seleção brasileira entra em campo, de uniforme azul, com a expectativa de apresentar rendimento melhor do que o da estreia. O time será diferente do que o do primeiro jogo. Danilo, com lesão no quadril, dá lugar a Fagner. Neymar, que chegou a ser poupado de um treino na terça-feira (19) por causa de dores no tornozelo, está confirmado na equipe. Fred, que não foi relacionado para o primeiro jogo, deve ficar no banco de reservas.

Com isso, o Brasil deve entrar em campo com Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

A Costa Rica precisa de pelo menos um empate para continuar em busca da vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Treinada por Óscar Ramírez, a seleção costa-riquenha tem o goleiro Keylor Navas, que pertence ao Real Madrid, como principal jogador. Na linha de ataque, o principal nome é Brian Ruiz. Em 2014, ele foi fundamental na classificação da seleção em um grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra.

Entra em campo contra o Brasil praticamente o mesmo time que enfrentou a Sérvia, com mudança apenas na lateral-esquerda, que contará com Bryan Oviedo no lugar de Francisco Calvo. O restante da equipe é formada por Keylor Navas, Gamboa, González, Acosta, Óscar Duarte, Guzman, Borges, Venegas, Bryan Ruiz e Ureña.

A partida será apitada pelo holandês Bjorn Kuipers. Ele foi o árbitro da final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil derrotou a Espanha por 3 a 0. Os auxiliares serão Sander Van Roekel e Erwin Zeinstra. Quem ficará por conta de arbitragem de vídeo será o esloveno Damir Skomina. Ele apitou Japão e Colômbia na Copa deste ano.

No histórico de confrontos, o Brasil tem grande vantagem perante o adversário. Em 10 partidas oficiais, a seleção brasileira venceu nove e perdeu apenas uma. Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram em duas oportunidades. Em 1990, o Brasil venceu por 1 a 0. Em 2002, a seleção goleou por 5 a 2.