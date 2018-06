Ao vivo: Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Suíça

Quatro anos após a derrota nas semifinais na Copa do Mundo de 2014, a seleção brasileira inicia uma nova busca pelo hexacampeonato mundial. O primeiro desafio dos brasileiros na Copa da Rússia é hoje (17), na Arena Rostov, contra a Suíça. A partida começa às 15h (horário de Brasília). A Radio Nacional do Rio de Janeiro já iniciou a trasmissão dos preparativos do jogo. Você pode acompanhar a partida no player abaixo:

A Agência Brasil vai acompanhar todos os lances da partida em tempo real.

Confira:

O Brasil chega à Copa do Mundo com uma sequência de bons resultados, além de ter se classificado com antecedência nas eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial. Nas duas últimas partidas, o país conseguiu duas vitórias (2 a 0 contra a Croácia e 3 a 0 contra a Áustria).

Entra em campo a mesma seleção que derrotou a Áustria: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. A formação ofensiva tem como principal objetivo vencer uma possível retranca da seleção da Suíça.

Os suíços chegam ao mundial como a segunda força do Grupo E. Com 90% de aproveitamento nas eliminatórias europeias e em sexto lugar no Ranking da Fifa, a Suíça tentar buscar um bom resultado contra o Brasil para poder se manter na disputa de uma vaga nas oitavas de final contra Sérvia e Costa Rica.

Dentro de campo, a Suíça conta com alguns jogadores que atuam em grandes clubes da Europa como Lichtsteiner (Juventus), Embolo (Schalke 04), Ricardo Rodriguez (Milan), Bürki (Borrussia Dortmund) e Xhaka (Arsenal). O time que entra em campo é formado por Sommer, Lichtsteiner, Akanji, Seferovic, Xhaka, Behrami, Rodriguez, Zuber, Dzemaili, Schär e Shaqiri.

A arbitragem de Brasil e Suíça ficará por conta de um trio mexicano. Cesar Ramos (que apitou a final do Mundial de Clubes do ano passado, entre Real Madrid e Grêmio) será o árbitro. Os auxiliares serão Marvin Torrentera e Miguel Hernandez. O quarto árbitro será John Pitti (Panamá). Será o primeiro jogo da história da seleção brasileira com o uso do VAR.

Em toda história, Brasil e Suíça se enfrentaram em oito oportunidades. O Brasil venceu três vezes, a Suíça venceu em duas oportunidades e as equipes empataram três vezes. Em Copas do Mundo, as equipes se enfrentaram uma vez: em 1950, houve empate por 2 a 2. No último confronto entre as equipes, vitória da Suíça por 1 a 0 em 2013.