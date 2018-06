Argentina e Islândia já estão em campo

A bola já está rolando para Argentina x Islândia, em Moscou. As duas seleções se enfrentam pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo. A torcida argentina está em bom número no estádio e faz muito barulho. A torcida islandesa, sensação na Eurocopa de 2016, também está presente.

Depois de sentir o terceiro título mundial muito perto na Copa de 2014, a atual vice-campeã do mundo ainda precisa mostrar que a geração de craques como Messi, Di Maria e Aguero é capaz de ganhar um título. Muito eficazes nos clubes, esses jogadores carregam desconfiança do povo argentino, sobretudo após se classificarem com dificuldade para esta Copa do Mundo. Mas uma boa estreia pode fazer o otimismo voltar.

O time argentino começa com Messi, Aguero, Di Maria no ataque. O goleiro será Caballero, que substitui Romero. O goleiro titular da seleção foi cortado após se lesionar dias antes do início da Copa.