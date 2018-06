Argentina perde de 3 x 0 e se complica na copa; Croácia se classifica

A Argentina caiu diante da Croácia hoje (21) em Nizhny Novgorod. O placar foi contundente e incontestável, 3 a 0, gols de Rebic, Modric e Raktic. Com futebol pobre e desorganizado, a Argentina mostrou porque se classificou para a Copa do Mundo no sufoco. Pouco produziu na parte ofensiva e foi refém de um sistema de defesa frágil. Do outro lado, a Croácia garantiu vaga para as oitavas de final do torneio.

O apagão não foi por falta de apoio. A torcida argentina lotou o estádio e deu um clima de La Bombonera – estádio do Boca Juniors – à arena russa. Mas o time não ajudou em campo. Em nenhum momento mostrou domínio da partida e, pouco a pouco, a dura realidade ficou escancarada: Messi, camisa 10 e um dos melhores jogadores do mundo, não fez a menor diferença.

Para ter alguma chance de se classificar, ainda que em segundo lugar, para as oitavas de final, a Argentina precisa torcer para uma combinação de resultados. O primeiro desejo é para que a Islândia perca pontos para a Nigéria amanha (22). Caso os vikings vençam os africanos, os hermanos vão precisar ganhar dos nigerianos por muitos gols na última rodada e esperar que a Croácia vença a Islândia.

O jogo

A Argentina começou nervosa. Não conseguia encaixar sequer um ataque, ao passo que a Croácia demonstrava frieza para fazer seu jogo. Na frente, os atacantes Mandzukic e Rebic usavam sua estatura para tentar alguma coisa trombando nos zagueiros.

Argentina perdeu um gol incrível com Pérez, após uma lambança da defesa da Croácia. Foi a melhor chance do time na partida inteira. Pouco depois, aos 30 minutos, Mandzukic recebeu um ótimo cruzamento na área e errou uma cabeçada frente a frente com goleiro Cavalheiro.



Aos 46 minutos, Rebic teve uma chance clara de marcar o gol. Ele recebeu na velocidade, mas perdeu a passada e também a chance de abrir o placar.

Segundo tempo

Aos 8 minutos do segundo tempo, o primeiro gol croata saiu. E foi graças a um erro maiúsculo do goleiro argentino Caballero. Mercado recuou a bola para o goleiro, que devolveu uma bola alta e curta demais. No meio do caminho estava Rebic, que emendou um belo voleio e abriu o placar. Foi a primeira boa jogada de Rebic com a bola nos pés. Até então, o camisa 18 da Croácia estava apenas fazendo faltas no ataque e discutindo com os adversários.

O gol desmontou o pouco ânimo argentino no jogo. E, aos 35 minutos, veio a pá de cal nas esperanças albicelestes. Modric tabelou na frente da área, cortou para um lado, para o outro e, de fora da área, deu um chute perfeito no canto de Caballero.

Ainda houve tempo para um terceiro gol. Em contra-ataque, o ataque croata tabelou dentro da área argentina com extrema tranquilidade. Raktic recebeu na frente de Caballero e tocou no canto. Vitória merecida de um lado e derrota sofrida de outro. Só resta tocar um tango argentino.