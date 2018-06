Argentinos torcem pela vitória contra a França em bar de Copacabana

Um pequeno bar em Copacabana virou um pedaço da Argentina no Brasil. Lotado de torcedores desde as primeiras horas da manhã, o espaço foi tomado por argentinos, que combinaram o encontro por meio de redes sociais.

Apesar da visível tensão, os torcedores demonstram otimismo, fazendo seu tradicional barulho, com apitos, cornetas e canções tradicionais, inclusive uma que diz “Maradona é maior do que Pelé”. Para o comerciante Alejandro Marchesini, a Argentina ganhará com certeza da França. “Com Deus e Messi”, ressaltou ele, que trouxe o filho Felipe, nascido no Brasil, de mãe brasileira.



Ele veio com uma camisa metade da seleção argentina e metade da seleção brasileira. “Hoje eu torço pela Argentina, pois o Messi é meu ídolo. Se for contra o Brasil, aí vou torcer pelo futebol. Quem ganhar, vai estar bom”, disse Felipe, que é estudante.

Para a bancária Noélia Herrera, há 12 anos no Brasil, a Argentina vai ganhar porque está com muita gana depois do que passou. “Quando chega ao fundo do poço, a gente se levanta”, disse ela.

