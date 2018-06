Bandidos roubam depósito no Rio, trocam tiros com policiais e fogem

Uma ocorrência de roubo a um depósito de mercadorias na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense, terminou com um intenso tiroteio entre policiais e criminosos. Três pessoas foram feitas de reféns durante a fuga dos assaltantes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um policial militar ficou ferido.

Os criminosos invadiram o depósito das Lojas Americanas, no bairro Inconfidência, em Nova Iguaçu, no início da madrugada de hoje (18). Informados sobre a ocorrência, policiais militares foram ao local com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Quando os policiais chegaram ao depósito, houve uma intensa troca de tiros e um policial militar foi atingido no pé. Ele foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse) e liberado depois de receber atendimento médico.

Os criminosos conseguiram fugir com três reféns, que foram logo liberados, e tombaram um caminhão, com cargas roubadas, no meio da estrada, segundo a PRF. Os bandidos fugiram.