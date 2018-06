Blitz intercepta caminhão que levava 1,6 tonelada de maconha ao RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de hoje (20) cerca de 1,6 tonelada em um blitz na rodovia Presidente Dutra (BR-116). A droga estava dividida em diversos tabletes e escondida dentro de caixas transportadas em um caminhão. O veículo foi interceptado em Queluz (SP), município da divisa com o estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, a maconha seria distribuída em comunidades cariocas e o motorista confessou ter sido contratado para levar a droga desde Curitiba. O nervosismo dele ao ser abordado teria gerado a desconfiança dos agentes.

O motorista teria dito ainda que faria a entrega na Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa-RJ) e que o destino final do produto seria a comunidade da Vila Vintém, na zona oeste. Ele foi indiciado por tráfico de entorpecentes, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. Segundo a PRF, ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, receptação e lavagem de dinheiro.