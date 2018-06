Carioca ainda aguarda estreia do Brasil para entrar no clima da Copa

O domingo frio e chuvoso tirou a maioria dos cariocas das praias da cidade do Rio de Janeiro. Apenas os que fazem atividades físicas, principalmente caminhadas pela areia, e os praticantes de surfe e atividades esportivas como vôlei e futevôlei, são vistos na orla. É neste clima que a população da capital fluminense vai acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O jogo contra a Suíça está marcado para as 15h, na Arena Rostov.

Embora os ventos frios e úmidos, aliado a um sistema de baixa pressão, já estejam se afastando da costa fluminense, a nebulosidade ainda prevalecerá por todo o estado, com as temperaturas mínima e máxima se mantendo entre os 25º e os 13º, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nas principais ruas e avenidas da cidade, o clima na manhã de hoje ainda é de relativa indiferença. O colorido das ruas e praças, onde tradicionalmente o público se concentra para ver os jogos, é bem diferente de outras Copas. Nem todos os torcedores se preocuparam com a ornamentação tradicional vistas em mundiais anteriores. Ainda assim é possível ver ornamentações em ruas e bairros de pontos distintos de norte a sul da capital.

Em Copacabana, por exemplo, o verde e amarelo e as tradicionais bandeirinhas que enfeitam algumas áreas do bairro estão presentes em ruas como a República do Peru e Constantes Ramos, mas a Praça Itanhangá, próximo ao Hotel Copacabana Palace – ponto tradicional de concentração de torcedores - não há qualquer sinal da animação de outras Copas. No Centro, a ornamentação é inferior a de anos anteriores. Apenas, nas ruas dos Inválidos e do Senado foram enfeitadas com bandeirinhas nas cores da seleção.

Mas a expectativa é de que o carioca, de uma maneira geral, desperte para a Copa da Rússia, a partir deste domingo, quando o Brasil estrear contra a Suíça. Na orla carioca, os mais de 100 quiosques, espalhados de Copacabana à Barra da Tijuca, instalaram telões para que a torcida possa assistir e torcer pela seleção brasileira. Os turistas também poderão acompanhar a partida na Arena Morro da Urca, onde um telão está à disposição de quem for ao local.

No Parque do Flamengo, o esquenta para o jogo será animado pelo bloco Fogo e Paixão e haverá ainda shows com Zeca Pagodinho e Casuarina. No Renascença Clube, um dos mais tradicionais da cidade, haverá a inédita união do samba, futebol e festa junina. Na zona norte, a quadra da Portela terá a bateria da escola animando os torcedores. Na Tijuca, a Rua Alzira Brandão espera receber um grande número de moradores do bairro e de outras regiões da cidade para torcer pelo Brasil.

O local ficou conhecido como Alzirão e chegou a reunir cerca de 30 mil torcedores, em copas anteriores. Uma bandeira gigante do Brasil e um telão foram instalados. Para animar os torcedores, estão previstos shows de diversos artistas.

Na Praça Mauá, no centro do Rio, ao lado do Museu do Amanhã, foram também colocados telões. Cantores como, Bochecha e Iza, animarão as pessoas que forem ao local.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito para facilitar o deslocamento dos torcedores. Algumas ruas e avenidas serão interditadas para que a torcida possa festejar mais à vontade. Ao todo cerca de 70 homens da Guarda Municipal e da CET-Rio estarão mobilizados no controle do trânsito.

