Cariocas e turistas lotam Praça Mauá para empurrar Brasil à vitória

Milhares de torcedores lotam a Praça Mauá, no centro do Rio, acompanhando a partida do Brasil contra a Suíça. Os primeiros torcedores começaram a chegar antes do meio-dia, para garantir um lugar mais próximo do telão gigante, de 10 metros de largura por 5,5 metros de altura. montado junto ao palco.

A expectativa dos organizadores é a presença de 30 mil pessoas. O otimismo dos torcedores é visível, pois ninguém admite outro resultado que não uma vitória brasileira sobre a Suíça.

“Esperamos que o Brasil demonstre tudo o que vem mostrando nas eliminatórias e faça um bom jogo. Queremos os três pontos e uma vitória convincente. De um a dez, a chance de termos o Brasil na final é nove”, disse o carioca Itamar Figueira.

As gaúchas Bruna Hansen e Gabriela Zorzi, de Gramado, vieram torcer para o Brasil, mas com as camisas do Grêmio. “O Brasil vai fazer um jogo bom, quero a vitória, para entrarmos confiantes para a copa”, disse Bruna. “Tem grande chance do Brasil ganhar esta copa. Estamos esperando muito este ano. Estamos todos ansiosos pela vitória. Espero que os adversários temam o Brasil”, disse Gabriela.

Depois do jogo, a torcida poderá se divertir ao som dos cantores Buchecha e Iza.