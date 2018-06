CGU moderniza Portal da Transparência

Pela primeira vez, desde que foi criado em 2004, o Portal da Transparência faz mudanças que podem ajudar significativamente as pesquisas dos contribuintes brasileiros que pretendem acompanhar os gastos do governo. A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou hoje (28) novidades do “novo Portal”, como ferramentas de pesquisa, que permitirão, por exemplo, que o cidadão consulte, pelo nome de um servidor ou de uma empresa, todas as informações relacionadas como valor de salários, custos de diárias e passagens, e no caso de pessoa jurídica, recursos financeiros recebidos, punições que tenham sofrido e a lista dos contratos que mantém com o Poder Público.

A ideia foi modernizar o site, que até então vinha recebendo incrementos apenas de informações alimentadas. Agora, segundo o órgão, as pesquisas permitem que vários bancos de dados, de diferentes órgãos, sejam cruzados para fornecer o máximo de detalhes sobre os usos de recurso públicos.

Além das ferramentas de busca, o sistema agora também permite recorrer às tabelas interativas, agregando valores ou incluindo colunas de acordo com o interesse do usuário. Outra novidade é que o Portal agora pode ser acessado pelos dispositivos móveis, como celulares e tablets.

Em termos de conteúdo, foram incluídas novas informações como detalhes sobre licitações e contratos, acordos de leniência com empresas que cometeram atos de corrupção e despesas geradas por emendas parlamentares. Nesse último caso, o contribuinte poderá acessar qual foi a bancada e o deputado que destinou valores para uma determinada área, qual o volume de recursos e em que estágio está a liberação do dinheiro, além do nome da empresa contratada.