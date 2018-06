Começa partida entre França e Peru

França e Peru já estão em campo para completar a segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. O jogo de hoje, em Ecaterimburgo, tem um gosto especial para o goleiro Lloris. É sua centésima partida pela seleção francesa. “Estou muito orgulhoso. Sempre tento dar o melhor de mim e estarei 100% envolvido não importa o que aconteça”, disse ele, ontem (19).

A França começa a partida com Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kante, Matuidi; Griezmann, Giroud e Mbappe.

O Peru terá Guerrero de titular na partida de hoje. O atacante do Flamengo começou a primeira partida, contra a Dinamarca, no banco. O time está em campo com Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Flores, Cueva e Guerrero.

