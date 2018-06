Croácia vence Nigéria e lidera Grupo D

Com a arbitragem do brasileiro Sandro Meira Ricci, Croácia e Nigéria fizeram o último jogo da rodada deste sábado (16), na Copa do Mundo da Rússia. A partida começou em ritmo lento, com as duas seleções se estudando.

A Croácia procurava marcar sob pressão a saída de bola da Nigéria, mas sem qualquer resultado prático. Por outro lado, a seleção nigeriana jogava no erro dos croatas para poder puxar uma jogada de contra-ataque.

O jogo só começou a apresentar uma melhor movimentação, após o gol da Croácia aos 31 minutos. Em uma cobrança de escanteio pela direita, Mandzukic cabeceia, a bola desvia em Etebo, que faz gol contra.

Com o gol, os jogadores da Croácia passaram a tocar mais a bola. Aos 38 minutos, Rakitic cruza da entrada da área e Kramaric cabeceia perigosamente por cima do gol de Uzoho. Aos 47 minutos, Sandro Meira Ricci apita o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

O segundo tempo apresentou no início, a Croácia desinteressada em atacar. Mesmo assim, a seleção nigeriana nada fazia para buscar o empate. O jogo praticamente se desenvolvia no meio do campo, sem que houvesse lances de perigo de gol para os dois lados.

A partida foi nesse ritmo até os 26 minutos. Em uma cobrança de escanteioTroost-Ekong agarrou Mandzukic na área e Sandro Meira Ricci não teve dúvidas para marcar a penalidade. Modric cobra o pênalti com categoria no canto esquerdo de Uzoho e colca 2 x 0 no placar do Estádio de Kalinigrado, aos 27 minutos.

A partir do gol, os croatas passaram a administrar o resultado. Aos 42, a Nigéria quase consegue fazer o seu gol, mas a defesa croata conseguiu travar o chute de Moses.

O árbitro Sandro Meira Ricci encerrou o jogo aos 49 minutos. Com a vitória, a Croácia assumiu a liderança do Grupo D, que tem ainda a Argentina e Islândia.