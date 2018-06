Domingo de muita atividade para os jogadores do Brasil em Sochi

Os jogadores da Seleção Brasileira voltam a treinar hoje (14) na preparação para enfrentar a Sérvia, na próxima quarta-feira (27), às 15h, em Moscou, no jogo da última rodada do grupo E. A partida definirá a classificação do Brasil para as oitavas de final.

Nos trabalhos de hoje, Tite vai insistir na atividade específica de chutes a gol com objetivo de melhorar a pontaria dos jogadores do ataque. O treinador quer mais qualidade nas finalizações.

Nesse sábado (23), após terem passado pela forte carga emocional na vitória sobre a Costa Rica por 2 a 0, partida realizada na sexta-feira (22), em São Petersburgo, os jogadores se submeteram às atividades de regeneração física.

Antes disso, Tite reuniu os jogadores e a comissão técnica e tiveram uma conversa rápida. Em seguida, o preparador físico Fábio Mahseredjian conduziu uma sessão de alongamentos. Após os trabalhos, o treinador liberou todos os atletas.

A seleção lidera o seu grupo, com quatro pontos. Caso vença a Sérvia, a equipe se classifica em primeiro. O empate também garante o Brasil nas oitavas, mas na segunda colocação.

Na outra partida do grupo E, jogam Suíça e Costa Rica. Os suíços têm o mesmo número de pontos do Brasil. Caso a Costa Rica, já eliminada, derrote a Suíça, a Seleção Brasileira se classifica em primeiro do grupo mesmo se empatar o jogo contra os sérvios.

Os jogadores Douglas Costa e Danilo não viajarão a Moscou. Eles ficarão na concentração do Brasil em Sochi, fazendo tratamento médico para a recuperação de lesões. Douglas está com uma contusão na coxa esquerda e Danilo, no quadril.