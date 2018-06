Eliminado da Copa, Peru enfrenta a Austrália em Sochi

A Austrália ainda tem uma chance de passar para a próxima fase da Copa do Mundo, mas precisa vencer hoje (26) o já eliminado time do Peru e contar com a vitória da França sobre a Dinamarca. O jogo entre as duas seleções ocorre agora no Estádio Fisht, em Sochi, e o time peruano vai vencendo por 1 a 0. No mesmo horário, a França e Dinamarca jogam no Estádio Luzhniki, em Moscou. Os dois jogos fecham as partidas do Grupo C.

O treinador do peruano Ricardo Gareca colocou em campo os seguintes jogadores: Pedro Gallese, Luis Adínvula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez e Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva e Edison Flores; e Paolo Guerrero.

O técnico Bert van Marwijk escalou a Austrália com: Mathew Ryan, Joshua Risdon, Trent Sainsbury, Mark Miligan e Aziz Behich; Mile Jedinak, Aaron Mooy, Matthew Leckie, Tom Rogic e Robbie Kruse; e Tim Cahill.

A partida é arbitrada pelo russo Sergey Karasev. Ele tem como assistentes os compatriotas: Anton Averianov e Tikhon Kallugin.