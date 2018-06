Em busca do hexa, Brasil estreia hoje na Copa contra a Suíça

A Seleção Brasileira estreia hoje (17) na Copa do Mundo contra a Suíça. As duas equipes vêm de vitórias em amistosos preparatórios para o Mundial. O time do técnico Tite venceu a Rússia (3 a 0), Alemanha (1 a 0), Croácia (2 a 0) e Áustria (3 a 0). Os suíços não perdem há seis jogos. Em um deles, seguraram um empate de 1 a 1 contra a Espanha (considerada uma das favoritas ao título do Mundial), no início de junho.

No treino da última sexta-feira (15), Tite confirmou o time titular. Será o mesmo que iniciou o jogo contra a Áustria. O Brasil deverá ir a campo com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

Para tentar surpreender o Brasil, a equipe do técnico Vladimir Petkcovic deve explorar a roubada de bola para puxar contra-ataques. Os destaques do time são o o volante Xhaka (Arsenal - ING), os laterais Lichtsteiner (Arsenal – ING) e Ricardo Rodríguez (Milan - ITA), além de Shaquiri (Stoke City – ING) e Seferovic (Benfica – POR) – responsáveis pela parte ofensiva da equipe.

Nas eliminatórias para a Copa, os suíços ficaram na segunda colocação da chave vencida por Portugal, mas lideraram até a rodada final. Pela repescagem europeia, a Suíça reservou o seu lugar na Rússia em 2018, depois da vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, terminando em segundo lugar no Grupo B da Europa, tendo vencido 9 dos 10 jogos que disputou.

Histórico

Os suíços já participaram de dez Copas do Mundo. A melhor colocação foi em 1950, quando ficou em 6º lugar. Em 2010, na África do Sul, venceu a Espanha na primeira fase e se tornou a seleção com o maior tempo sem sofrer gols em Copas, tendo a invencibilidade quebrada com um gol numa derrota para o Chile. No Brasil, em 2014, perdeu para a Argentina nas oitavas de final. Antes, porém, venceu o Equador por 2 a 1, em Brasília, com o gol da vitória nos acréscimos.

Alerta

Brasil e Suíça só se enfrentaram uma vez em Copa do Mundo. Foi em 1950, na primeira Copa realizada no Brasil. O jogo ocorreu no estádio do Pacaembu e terminou empatado por 2 a 2.

Uma partida muito mais recente, porém, mostra o potencial de surpresa da seleção suíça. Em 2013, o time brasileiro, embalado pela conquista da Copa das Confederações com uma goleada de 3 a 0 sobre a Espanha, foi a Basileia e perdeu para os suíços por 1 a 0, com um gol contra do lateral-direito Daniel Alves. Aquela derrota quebrou uma invencibilidade de 11 jogos do time comandado, até então, por Felipão.

Brasil e Suíça se enfrentam em Rostov, às 15h (horário de Brasília). A Rádio Nacional transmite a partida, e a Agência Brasil acompanhará lance a lance.