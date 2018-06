Espanha e Marrocos já estão em campo

Espanha e Marrocos já começaram o último duelo das duas equipes pela fase de grupos da Copa do Mundo. Para a Espanha, o jogo vale muito. Para os marroquinos, a honra. Marrocos é o único time do grupo já eliminado da competição. Apesar de ter feitos dois bons jogos, dominando as ações na maior parte do tempo, perdeu ambos. Enfrentará uma Espanha que precisará apenas empatar para garantir a classificação.

A Espanha vem a campo com De Gea, Piqué, Carvajal, Sergio Ramos e Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcântara, David Silva, Isco e Iniesta; Diego Costa.

Os titulares do time do Marrocos são El Kjoui, Da Costa, Saiss, Hakimi, Dirar; Boussofa, El Ahmadi, N.Amrabat, Ziyach e Behanda; Boutaib.