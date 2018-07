Espanhóis e croatas colocam favoritismo em campo nas oitavas de final

Depois de duas partidas emocionantes e imprevisíveis ontem (30), as partidas de hoje (1º) pelas oitavas de final da Copa do Mundo têm os favoritos bem definidos. Torcedores espanhóis e croatas não esperam nada menos do que uma vitória contra seus adversários. Rússia e Dinamarca terão a tarefa de desvirtuar a lógica e seguirem na Copa do Mundo.

Espanha x Rússia – 11h, Moscou

A Espanha é considerada favorita para este duelo. A Rússia, que havia começado bem a Copa, perdeu a última partida para o Uruguai por 3 a 0 e expôs as deficiências que já havia apresentado antes da Copa. Nos últimos oito jogos antes do mundial, havia perdido cinco, empatado um e vencido dois. E uma dessas vitórias foi contra um clube do país, o Dínamo de Moscou.

Por isso, a Rússia sabe que a responsabilidade da vitória está do outro lado. “Espanha tem grandes jogadores. Todos eles jogam em clubes europeus de primeira linha. Eles são favoritos e tentaremos subir ao nível deles”, disse o meio-campista Denis Cheryshev na coletiva de imprensa.

Mas a Espanha não tem sido exuberante até agora. Teve dificuldades contra adversários tecnicamente inferiores na primeira fase. Os espanhois ainda precisam provar que têm um time consistente para ir longe na Copa do Mundo. “Somos profissionais, nosso trabalho é jogar e tentar mudar opiniões. Temos que estar concentrados e saber que um erro pode nos levar para casa”, disse o atacante David Silva.

Croácia x Dinamarca – 15h, Nizhny Novgorod

Depois da vitória por 3 a 0 contra a Argentina, é difícil não apostar em uma vitória da Croácia. Comandada por um meio campo de respeito, formado por Rakitic e Modric, a seleção Croata é favorita para avançar às quartas de final.

“Não teremos pressa. Precisamos ser pacientes e esperar a nossa chance. Tudo que acontecer dependerá de nós mesmos. Precisamos ser espertos e muito cuidadosos”, disse o técnico croata Zlatko Dalic.

A Dinamarca não foi dominante em nenhuma das partidas que jogou até agora. Mas chegou com méritos à fase eliminatória da Copa. O treinador dinamarquês, Age Hareide, aposta em seu camisa 10, Christian Eriksen, para seguir no mundial. “Christian jogou uma campanha de classificação fantástica. Ele fez um gol e deu uma assistência até agora e tem capacidade para fazer mais”. Hareide também afirmou que será “emocionante” para ele e para o público assistir à batalha de meio campo entre Eriksen e Modric.