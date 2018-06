Estações do Metrô de SP terão apresentações de dança, teatro e música

Um show da Big Band da Orquestra Jazz Sinfônica marcou, nesta quinta-feira (28), o lançamento do projeto Cultura no Metrô que prevê 75 intervenções culturais nas estações da capital paulista até o fim deste ano. A programação foi aberta na Estação da Sé,no centro da cidade.



O projeto prevê apresentações de teatro, música e dança em nove locais das linhas Azul, Verde e Vermelha do metrô paulistano.

Músicos profissionais ou amadores podem se inscrever para se apresentar nas estações. A chamada pública está aberta na página da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo na internet. Amanhã (29), ao meio-dia, a Estação República, no centro, recebe o Quarteto de Metais da Academia da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Oseso). Na zona leste, a Banda Sinfônica da Fábrica de Cultura Sapopemba se apresenta na Estação Tatuapé, enquanto a Estação da Luz, na região central, receberá o grupo de dança de rua Power Mix Trio. Desde a década de 1980, o metrô disponibiliza espaços para mostras fotográficas e de artes visuais. Além disso, ainda na década de 1970, obras de arte começaram a ser instaladas nas galerias do metrô. Atualmente, há um acervo com 91 trabalhos artísticos distribuídas por 37 estações. O sistema conta ao todo com 79 estações por onde circulam 4,5 milhões de pessoas por dia.