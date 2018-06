Festa do Imigrante em SP une heranças de mais de 50 nacionalidades

A Festa do Imigrante continua neste sábado (16) no Museu da Imigração em São Paulo, reunindo tradições e heranças de mais de 50 nacionalidades. Consolidada no calendário cultural da cidade de São Paulo, a 23ª Festa do Imigrante oferece ao público 49 expositores de alimentação, 29 de artesanato e 46 grupos de dança e música, que ocuparão o complexo histórico onde funcionava a antiga Hospedaria dos Imigrantes do Brás, no fim do século XIX e início do século XX.

Os visitantes poderão prestigiar apresentações artísticas no palco localizado no jardim do Museu, além de participar de oficinas de artesanato, como pintura de ovos com técnica da Lituânia, a pintura em vidro do Senegal, pompons peruanos para decoração, entre outros. Os workshops de dança apresentarão diversos ritmos estrangeiros: entre eles, a polca do Paraguai, a marrabenta de Moçambique, as tradições madeirenses e o Flamenco, tão característico da Espanha.

O destaque dessa edição é o Empório, um novo espaço idealizado especialmente para oferecer produtos artesanais que poderão ser levados para casa. Nesse local, o público encontrará pães e doces italianos, cervejas japonesas exclusivas, vinhos portugueses, itens da charcutaria espanhola, como morcilla e chorizo, e potes de homus, coalhada e babaganuche, da Síria.

Valorizando ainda mais a diversidade gastronômica de São Paulo, os interessados poderão participar de oficinas ministradas por cozinheiros de comunidades imigrantes. Entre as receitas, o público poderá aprender por exemplo, preparar o spätzle com molho quatro queijos (Alemanha), o tandoori chicken (Índia), o missô lámen (Japão) e a torta mil hojas (Chile).

No espaço Faz e Conta, a criançada vai se divertir e aprender sobre outras culturas com as contações de histórias. Entre as narrativas, que abordarão temáticas ligadas à migração, estão os contos sobre Frida Kahlo, mitologia japonesa e sobre um menino que faz uma viagem com seu amigo Inca.

As histórias são apresentadas pelos grupos As Clês, Agrupamento Teatral e Teatro por um Triz às 12h00 e às 15h00. Os pequenos poderão também brincar com piscina de bolinhas, amarelinha, jogos educativos e desenhos para colorir. A programação completa da 23ª Festa do Imigrante está disponível no site.

Serviço:

23ª Festa do Imigrante

Data: 16 de junho de 2018

Hora: 10h às 17h

Local: Rua Visconde Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo

Preço: R$ 10 (Meia-entrada: R$ 5)