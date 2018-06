França e Austrália se enfrentam neste momento em Kazan

No primeiro jogo deste sábado (16) no terceiro dia de Copa do Mundo na Rússia, França e Austrália se enfrentam neste momento no gramado da Arena Kazan.

O treinador francês Didier Deschamps escalou um time ofensivo com trio de os atacantes formados por Dembélé, Griezmann e Mbappé.

A seleção australiana, que participa de sua quinta Copa do Mundo, joga com o seu tradicional uniforme amarelo. Com um time de jogadores fortes, busca surpreender o time francês em jogadas de contra-ataque.

A melhor colocação da Austrália foi na Copa de 2006, quando conseguiu ir até as oitavas de final.

A França começa o jogo com: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Hernández; Kanté, Tolisso e Pogba; Mbappé, Griezmann e Dembélé.

A Austrália joga com: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich e Jedinak; Mooy, Leckie, Rogic; e Kruse e Nabbout.

