França, Croácia e Dinamarca vencem; Argentina só empata

A rodada de jogos da Copa do Mundo Rússia 2018 reuniu seleções dos grupos C e D, neste sábado (16). Três seleções venceram: França, Dinamarca e a Croácia. A Argentina, que teve um pênalti perdido por Messi, não passou de um empate por 1 x 1 com a Islândia

França e Austrália fizeram um jogo histórico, mas não pela fraca atuação dos campeões de 1998. A tecnologia foi a responsável por garantir a vitória da França por 2 a 1, na primeira partida da rodada deste sábado.

O primeiro gol dos “Bleus”, como os franceses também chamam a sua seleção, foi marcado pelo árbitro após a usar o VAR, o árbitro de vídeo. Foi a primeira vez na história que o recurso foi usado em uma Copa do Mundo.

O árbitro não marcou a falta, mas decidiu acionar o árbitro de vídeo, que confirmou o pênalti. Griezmann foi para a cobrança, chutou firme no canto esquerdo de Ryan, e marcou o primeiro gol francês 12 minutos.

Mas o alívio francês durou pouco. Aos 15 minutos, mais um pênalti marcado, dessa vez para a Austrália. Após cruzamento pelo alto na área francesa, Umtiti deu um soco na bola e o juiz nem precisou de ajuda do vídeo. Jedinak cobrou o pênalti e empatou o jogo.

Justamente quando a Austrália melhorava no jogo que a França fez o segundo gol. Após uma boa tabela no ataque, Pogba chutou para o gol, dividindo com o zagueiro. A bola encobriu Ryan, tocou o travessão e caiu apenas 1 centímetro atrás da linha.

Os franceses só puderam comemorar após o árbitro confirmar o lance. A tecnologia da linha de gol entrou em ação, avisando no relógio do juiz que a bola havia entrado.

Messi perde pênalti; Argentina e Islândia empatam

A Argentina dependia de Messi e saiu frustrada. O camisa 10 teve a chance da vitória em uma cobrança de pênalti, mas a bola parou nas mãos do goleiro Halldorsson. Do outro lado, a Islândia estreava em Copas do Mundo com um empate heroico contra os vice-campeões do mundo.

Foi um primeiro tempo com mais volume de jogo da Argentina e muita posse de bola, 74%. Mas a Islândia não abria mão de jogar. Com marcação firme, mas leal, os vikings assustaram em várias oportunidades, diante de uma defesa argentina afobada.

Aos 18 minutos, aconteceu o gol da Argentina. Rojo chutou mal para o gol, mas Aguero dominou a bola com categoria, girou e bateu alto no canto direito de Halldorsson. A Islândia, porém, não se assustou e continuou seu jogo, explorando as falhas do adversário. E foi exatamente assim que chegou ao empate, aos 23 minutos.

Sigurdsson arriscou para o gol em um chute cruzado, Caballero rebateu para o meio da área e Finnbogason pegou o rebote para marcar o primeiro gol da Islândia em uma Copa do Mundo.

Aos 17 minutos do segundo tempo, a Argentina teve a chance de voltar à frente do placar, com um pênalti a seu favor. Messi caiu na área, empurrado por Magnusson. Mas, para desespero de milhares de argentinos presentes no estádio, Messi perdeu o pênalti, defendido por Halldorsson. O jogo terminou com os argentinos se lançando ao ataque na tentiva do gol que desse a vitória.

Guerrero não impede derrota do Peru

No terceiro jogo da Copa da rodada deste sábado, Peru e Dinamarca fizeram um jogo marcado por muita movimentação na região central do gramado, com forte atuação dos jogadores de meio de campo. Os peruanos Yotún, Carrillo e Cueva ficavam à frente da zaga, dando o primeiro combate aos atacantes dinamarqueses, principalmente Pulsen e o camisa dez Eriksen.

Mais uma vez o árbitro de vídeo (VAR) voltou a ser usado pelo árbitro central. Na jogada de ataque do Peru, em que Cueva passa a bola para Advíncula e a recebe de volta dentro da área, vai em direção ao gol, mas é derrubado pelo defensor da Dinamarca. Eram 43 minutos do primeiro tempo. O árbitro Bakary Bassama confirma o pênalti, após consultar o VAR. No entanto, Cueva desperdiça, chutando a bola por cima do gol adversário. Logo depois, o juiz terminaria o primeiro tempo.

O jogo no segundo tempo apresentou as duas seleções com um futebol mais ofensivo e com chances de gols para os dois lados. Aos 11 minutos, o peruano Trauco coloca Cueva em condições de marcar.

Dois minutos depois, é a vez da seleção dinamarquesa ir ao ataque. Sisto recebe a bola no seu campo de defesa, avança em velocidade e passa a bola para Eriksen, que dá uma assistência para Poulsen livre na área peruana. Este só teve o trabalho de chutar para o gol na saída do goleiro Gallese, fazendo 1 x 0 para a Dinamarca.

Com o gol da Dinamarca, o treinador peruano decide fazer mudanças na equipe. Na mais aguardada delas, ele tira Edison Flores e coloca Paolo Guerrero. A entrada do craque peruano, que quase ficou fora da Copa por causa de uma punição por doping, melhorou um pouco o desempenho do ataque. O time chegou a ter várias chances de gols, mas sem sucesso.

Os dinamarqueses se fecharam na defesa e conseguiam rechaçar as jogadas de ataque do Peru. O jogo foi nesse ritmo até o árbitro apitar o fim da partida.

Croácia vence Nigéria e lidera Grupo D

Com a arbitragem do brasileiro Sandro Meira Ricci, Croácia e Nigéria fizeram o último jogo da rodada deste sábado (16), na Copa do Mundo da Rússia. A partida começou em ritmo lento, com as duas seleções se estudando.

A Croácia procurava marcar sob pressão a saída de bola da Nigéria, mas sem qualquer resultado prático. Por outro lado, a seleção nigeriana jogava no erro dos croatas para poder puxar uma jogada de contra-ataque.

O jogo só começou a apresentar uma melhor movimentação, após o gol da Croácia aos 31 minutos. Em uma cobrança de escanteio pela direita, Mandzukic cabeceia, a bola desvia em Etebo, que faz gol contra.

Com o gol, os jogadores da Croácia passaram a tocar mais a bola. Aos 38 minutos, Rakitic cruza da entrada da área e Kramaric cabeceia perigosamente por cima do gol de Uzoho. Aos 47 minutos, Sandro Meira Ricci apita o fim do primeiro tempo.

O segundo tempo apresentou no início, a Croácia desinteressada em atacar. Mesmo assim, a seleção nigeriana nada fazia para buscar o empate. O jogo praticamente se desenvolvia no meio do campo, sem que houvesse lances de perigo de gol para os dois lados.

A partida foi nesse ritmo até os 26 minutos. Em uma cobrança de escanteioTroost-Ekong agarrou Mandzukic na área e Sandro Meira Ricci não teve dúvidas para marcar a penalidade. Modric cobra o pênalti com categoria no canto esquerdo de Uzoho e colca 2 x 0 no placar do Estádio de Kalinigrado, aos 27 minutos.

A partir do gol, os croatas passaram a administrar o resultado. Aos 42, a Nigéria quase consegue fazer o seu gol, mas a defesa croata conseguiu travar o chute de Moses.

O árbitro Sandro Meira Ricci encerrou a partida aos 49 minutos. Com a vitória, a Croácia assumiu a liderança do Grupo D, que tem ainda a Argentina e Islândia.