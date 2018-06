Garantida nas oitavas da Copa, Croácia joga com a Islândia em Rostov

As seleções da Islândia e da Croácia já estão no gramado da Arena Rostov, em Rostov, para a última partida do Grupo D. A equipe da Islândia precisa vencer para continuar na Copa do Mundo. A classificada Croácia joga com um time mesclado. Vários reservas estão em campo. Um dos principais jogadores croatas, Ivan Rakitic, foi poupado pelo técnico Zlatko Dalic, e está no banco.

Com um ponto ganho, a Islândia está na última colocação do grupo ao lado da Argentina, que também precisa vencer sua partida contra a Nigéria, em São Petersburgo, para passar de fase e seguir em frente na Copa da Rússia.

O técnico Heimir Hallgrímsson escalou a Islândia com: Hannes Halldórsson, Birkir Saevarsson, Kari Árnason, Ragnar Sigurdsson e Hördur Magnússon; Rurik Gíslason, Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson e Birkir Bjarnason; Jón Bödvarsson e Alfred Finnbogason.

A Croácia está em campo com: Danijel Subasic, Tin Jedvaj, Dejan Lovren, Domagoj Vida e Ivan Strinic; Mateo Kovacic, Filip Bradaric e Luka Modric; Andrej Kramaric, Ivan Perisic e Kramaric.

O árbitro da partida é o espanhol Antonio Mateu. Ele tem como assistentes os compatriotas: Pau Cebrian Devis e Roberto Díaz Pérez.