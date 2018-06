Homem morre durante ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro

Uma pessoa morreu durante ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Segundo informações do Comando Militar do Leste (CML), o homem morreu em confronto com os militares do Exército, na comunidade do Barão, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, quando tentava fugir para a Praça Seca, no mesmo bairro.

Ainda de acordo com o CML, as forças armadas fazem uma operação conjunta com as polícias Civil e Militar focada principalmente em Costa Barros, na zona norte da cidade. Há, no entanto, contingentes militares em outros pontos da cidade, entre eles a região de Praça Seca, dando apoio a ação principal.

Ao todo, cerca de 5.400 militares, além de 180 policiais civis e militares, participam da ação no Rio de Janeiro.

Até as 11h30, seis pessoas haviam sido presas durante a operação. Dez carros roubados foram recuperados. Também foram apreendidos carregadores de fuzil, drogas e uma carga roubada de bebidas importadas.