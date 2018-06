Kassab inaugura parque de microscópio único na América Latina

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, inaugurou hoje (26) um prédio no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), na cidade de Campinas, interior do estado. Nele, serão realizadas pesquisas de bionanotecnologia, utilizando microscópio único em toda a América Latina.

“Esse laboratório de nanotecnologia será um dos mais avançados no mundo. Ele terá condições de contribuir para o desenvolvimento de diversos setores da nossa economia, da nossa pesquisa”, declarou o ministro. “Cada vez que venho a Campinas, me sinto mais brasileiro e acredito mais no Brasil”, disse Kassab.

O LNNano existe há sete anos e conta com seis microscópios eletrônicos em funcionamento – o prédio novo foi construído para abrigar três novos aparelhos de criomicroscopia. Na unidade, trabalham 13 pesquisadores, mas o espaço é aberto também para a comunidade científica externa. Em 2017, o local foi usado por 700 pesquisadores externos, além de empresas. O investimento total do ministério é de R$ 60 milhões ao longo de cinco anos.

No ano passado, foram dedicadas 14 mil horas para pesquisas de usuários externos, 10 mil horas para pesquisas de usuários internos e 9 mil horas para estudos do setor produtivo. São mais de mil metros quadrados de área construída. O prédio é feito com proteções térmica, magnética e mecânica. “O edifício não pode vibrar de jeito nenhum. É um prédio dentro do outro, praticamente. Tem uma fundação especial para o microscópio fazer medidas de dimensão atômica”, disse Adarlberto Fazzio, diretor do laboratório.

Fazzio explicou que o prédio ainda espera receber um dos microscópios, com chegada prevista para agosto deste ano, que terá grande importância para a área de biologia. “Como as pessoas estudam o DNA? Elas congelam e tentam ver. Quando você congela, forma uma estrutura cristalina e não dá para ver. Esse microscópio tem um truque, a proteína vai congelar a parte de estrutura biológica com a melhor resolução que existe no mundo, quase da dimensão de um átomo”, disse.

Sirius

O ministro visitou também as obras do projeto Sirius, maior infraestrutura de pesquisa científica do Brasil, no mesmo centro. Kassab informou que o ministério vem alocando recursos para garantir a continuidade das obras. “Estamos muito confiantes de que o cronograma não será alterado, e as verbas continuarão chegando na medida das suas necessidades”. A primeira volta dos elétrons, prevista inicialmente para agosto deste ano, segundo o ministro, deve ocorrer ainda este ano, mas não há data definida.