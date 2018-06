Leilão de linhas de transmissão de energia elétrica foi reiniciado

Previsto para ter início as 9h da manhã de hoje (28) e suspenso por decisão judicial, o leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi reiniciado às 16h. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a Jaac Materiais e Serviços recorreu à Justiça porque ficou de fora do leilão e ganhou o direito de participar.

A empresa não tinha apresentado as garantias necessárias para a sua participação. A Jaac está interessada no principal lote do certame, o terceiro, referente às linhas de transmissão no Ceará e Rio Grande do Norte.

No leilão, serão negociados 20 lotes de linhas de transmissão de energia elétrica, que deverão gerar R$ 6 bilhões em investimentos e aproximadamente 13,6 mil empregos. Há ainda a expectativa de que o consumidor venha a pagar menos pelo consumo de energia.