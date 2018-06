Lesão tira Douglas Costa do jogo do Brasil contra a Sérvia

Douglas Costa está fora do jogo contra a Sérvia, na próxima quarta-feira (27), em Moscou. Hoje (23) o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, informou que o atacante foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. Ontem (22), ao fim do jogo contra a Costa Rica, vencido pelo Brasil por 2 a 0, o jogador se queixou de dor na região posterior da coxa direita.

De acordo com Lasmar, Douglas já está sob tratamento intensivo e ficará em Sochi, sob os cuidados da fisioterapia. O médico disse que a lesão é de "pequena gravidade", mas não tem como definir uma data para o retorno do jogador.

“Ontem, ao final do jogo, o Douglas Costa se queixou de dor na região posterior da coxa direita. Ou seja, diferente do local da lesão com a qual ele se apresentou ao grupo”. A outra lesão, da qual o atleta já está curado, foi na coxa esquerda.

O médico também falou sobre as condições físicas do lateral Danilo, que ficou de fora do jogo contra a Costa Rica por causa de uma lesão no quadril. Ele foi substituído por Fágner. “Danilo teve uma lesão em músculo menor da região glútea, que faz girar o quadril. Por ser um músculo secundário, é uma lesão mais fácil de se recuperar”, disse o médico da seleção pós o treino deste sábado, no Centro de Mídia do Centro de Treinamento da seleção, em Sochi.