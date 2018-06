Messi perde pênalti e Argentina empata com Islândia

A Argentina dependia de Messi e saiu frustrada. O camisa 10 teve a chance da vitória em uma cobrança de pênalti, mas a bola parou nas mãos do goleiro Halldorsson. Em um jogo tenso, a Argentina teve 73% de posse de bola, controlou a maior parte da partida, fez um gol mas sofreu com sua defesa insegura. Do outro lado, a Islândia estreou em Copas do Mundo com um empate heroico contra os vice-campeões do mundo.

O jogo

Foi um primeiro tempo com mais volume de jogo da Argentina e muita posse de bola, 74%. Mas a Islândia não abria mão de jogar. Com marcação firme, mas leal, os vikings assustaram em várias oportunidades, diante de uma defesa argentina afobada.

A Argentina começou com intensidade no ataque. Aos 7 minutos, Messi cobrou falta na área. Tagliafico cabeceou e por pouco a bola não entrou. A reposta da Islândia veio em seguida. Finnbogason entrou na área em velocidade e bateu por cima do gol. Na reposição de bola, a defesa da argentina saiu mal, a Islândia roubou a bola, e quase marcou com Bjarnason. Cara a cara com Caballero, ele chutou pra fora, à esquerda do gol.

Aos 18 minutos, veio o gol da Argentina. Rojo chutou mal para o gol, mas Aguero dominou a bola com categoria, girou e bateu alto no canto direito de Halldorsson. A Islândia, porém, não se assustou e continuou seu jogo, explorando as falhas do adversário. E foi exatamente assim que chegaram ao empate, aos 23 minutos.

Em uma bobeira da defesa argentina, Sigurdsson arriscou para o gol em um chute cruzado, Caballero rebateu para o meio da área e Finnbogason pegou o rebote para marcar o primeiro gol da Islândia em uma Copa do Mundo. Festa viking em Moscou.

Aos 41 minutos, os argentinos pediram pênalti após a bola bater na mão de Sigurdsson dentro da área. O árbitro ignorou as queixas dos argentinos, que pediam a conferência pelo VAR. Três minutos depois, a Islândia teve nova oportunidade frente a frente com Caballero. Sigurdsson bateu, o goleiro espalmou e a zaga argentina impediu o rebote islandês em cima da hora.

Segundo tempo

Aos 5 minutos, foi a vez da Islândia reclamar um toque de mão. Após bola alçada na área, Árnason escorou de cabeça e a bola bateu no braço de Salvio. O juiz mandou seguir o jogo.

Aos 17 minutos, a Argentina teve sua chance de voltar à frente do placar, com um pênalti a seu favor. Messi caiu na área, empurrado por Magnusson. Mas, para desespero de milhares de argentinos presentes no estádio, Messi perdeu o pênalti, o que fez a Argentina se lançar para o ataque e pressionar ainda mais o adversário. A Islândia se limitava a afastar o perigo, sem conseguir encaixar um ataque eficiente.

Aos 33, Messi quase marcou. O camisa 10 recebeu um lançamento na pequena área, armou o chute, mas o defensor apareceu no último segundo e tocou pra escanteio. Aos 41, Halldorsson salvou um gol certo ao espalmar uma bola cruzada a meia altura, que passou por todo mundo e só parou nas mãos do camisa 1.

Foi um verdadeiro Deus-nos-acuda na defesa islandesa. O ataque comandado por Messi rondava a área adversária, chutava a gol, jogava a bola dentro da área, mas ela não entrava. No último lance, falta perto da área para Messi cobrar. O camisa 10 jogou a bola na barreira, enterrando as chances de vitória Argentina na estreia.