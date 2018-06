Ministério lança campanha de divulgação do país durante Copa da Rússia

O governo brasileiro lançou hoje (25) em Moscou, na Rússia, uma campanha de divulgação do país chamada “Happy by Nature” ou “Felizes por Natureza”. A ação será realizada ao longo de toda competição, na capital russa.

A divulgação é formada por peças publicitárias em 100 mobiliários urbanos (adesivos em ônibus, paradas de ônibus e placas) e conta ainda com ação nas redes sociais. Segundo o Ministério do Turismo, foram investidos R$ 7 milhões.

A expectativa do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) é que a campanha atinja mais de 5,2 milhões de pessoas. De acordo com o órgão, a ação mostra a cordialidade, hospitalidade e a gastronomia do país.

Nesta terça-feira (26), a Embratur coloca nas ruas de Moscou um ônibus todo envelopado com fotos de belezas naturais do Brasil. O veículo fará três paradas em pontos estratégicos da cidade russa. Em cada uma delas o cantor Diogo Nogueira fará um pocket show, mostrando um pouco do ritmo brasileiro na capital da Copa.

Na quarta-feira (27) será a vez dos influenciadores digitais. Três estrangeiros, comandados por um anfitrião do Brasil, vão provar comidas típicas, ter contato com a cultura nacional e assistirão ao jogo entre Brasil e Sérvia, no Estádio Spartak, em Moscou.

Turistas

Dados do Ministério do Turismo apontam que, entre 2014 e 2017, o Brasil recebeu um total de 105.327 turistas russos. O movimento foi impulsionado pela realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Somente no ano da Copa, 36.969 turistas da Rússia estiveram no país.

Ainda segundo a pasta, no ano passado, 23 milhões de russos viajaram para outros países. No entanto, apenas 18 mil escolheram o Brasil como destino. Esse é um dos motivos que fortaleceu a ideia da campanha “Happy by Nature”, que visa aproveitar a alta concentração de pessoas de várias partes do mundo na Copa da Rússia para atrair não só os anfitriões do evento, mas também turistas de outros países, como Estados Unidos, México, Argentina, Alemanha e Inglaterra.