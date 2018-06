Neymar afirma que não tem medo de "sonhar grande"

Poucas horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Neymar publicou mensagem nas redes sociais afirmando que não tem medo de sonhar com o hexacampeonato.

"Não sei qual será o final, mas tenham a certeza que vamos em busca da felicidade de um país. O sonho é nosso e eu não tenho medo nenhum de sonhar grande. Vamos Brasil. Rumo ao Hexa", disse o craque brasileiro em sua conta no Instagram.

A postagem é ilustrada por um vídeo que relembra momentos difíceis vividos por Neymar, como o lance da lesão que o tirou das semifinais da última Copa.

"Encontrei muitas dificuldades e me sinto um abençoado por chegar até aqui. Estou completamente feliz por estar não só ao lado de grandes profissionais e sim de grandes pessoas", completou o atacante.

O Brasil estreia na Copa da Rússia neste domingo, às 15h (horário oficial de Brasília), contra a Suíça, na Rostov Arena, em Rostov-no-don.