Neymar reage a críticas e desabafa nas mídias sociais

Autor do segundo gol da seleção brasileira na vitória sobre a Costa Rica, o atacante Neymar chorou ao final da partida, válida pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo. Depois desabafou nas mídias sociais: "Nem todos sabem o que passei para chegar até aqui. Falar, até papagaio fala, agora fazer…". Disse que chorou de alegria, de superação e de garra. "Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora, né! O sonho continua, sonho não, objetivo", afirmou em sua conta no Twitter.

O craque brasileiro foi alvo de críticas após o empate com a Suíça, especialmente porque não rendeu o esperado pela torcida e pelos analistas, mas entrou em campo com um penteado novo. Com o gol marcado hoje, Neymar junta-se a Romário como o quarto maior artilheiro com a camisa da seleção brasileira. Ambos marcaram 56 gols pela seleção. O grupo é liderado por Pelé, com 95 gols marcados.

Depois do jogo, o zagueiro Thiago Silva disse que a Costa Rica mostrou qualidade e conseguiu anular as principais jogadas brasileiras, mas a seleção acreditou na vitória até o fim. "Ficamos preocupados em um momento do jogo, sim. A gente martelava, mas a bola não entrava, o gol não saía. Ficou aquele sentimento de que hoje não seria o dia, mas a gente não deixou de acreditar. Mesmo depois do pênalti anulado, a gente não deixou de querer o jogo e foi premiado quem quis mais jogar", afirmou o capitão brasileiro.

Philippe Coutinho foi eleito mais uma vez o melhor do jogo, segundo os internautas que acompanham as mídias sociais da Fifa. Artilheiro da seleção, com dois gol, Coutinho disse que o mais importante foi a vitória do time brasileiro, que agora soma quatro pontos na Copa do Mundo da Rússia. "Foi uma emoção muito grande [a vitória]. O jogo foi muito difícil. Desde o primeiro minuto tentando, buscando os chutes de fora da área. No final fomos premiados pela atuação do grupo, todo mundo correu, se dedicou e merecemos a vitória", argumentou.

Aliviado após a vitória brasileira, o atacante Gabriel Jesus destacou que os adversários têm se fechado para enfrentar a seleção. "Não está sendo fácil para ninguém. Hoje foi de parar o coração, na raça, do jeito brasileiro, mas ninguém gosta de passar essa tensão toda. Com a nossa força de vontade, espírito de vencedores, nós conseguimos. Uma hora a gente sabia que a bola ia entrar, mas não imaginava que seria aos 90 minutos", afirmou.

Gabriel Jesus pediu apoio da torcida. "O torcedor tem que apoiar acima de tudo. Crítica a gente já tem demais. A gente convive com isso em todas as profissões. Todos nós aqui sabemos do orgulho e da responsabilidade que é carregar essa camisa. Temos que apoiar mais os jogadores", disse.

Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo.

* Com informações da CBF