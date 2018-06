Nigéria e Islândia seguem empatando em 0 x 0

Nigéria e Islândia já estão jogando pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo. Iniciada há instantes, a partida está 0 x 0. Depois de um bom jogo (1 x 1) contra a Argentina, a Islândia será testada novamente em uma Copa do Mundo contra a Nigéria.

Com um ponto na competição, os islandeses aumentam muito as chances de classificação com uma vitória sobre a Nigéria e, de quebra, complicam ainda mais a situação da Argentina, que perdeu ontem para a Croácia por 3 x 0 e soma apenas um ponto na competição até agora.

A Islândia joga com Halldorsson; Saevarsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gunnarsson; G. Sigurdsson, Bjarnason, Gislason; Bödvarsson e Finnbogason

A Nigéria perdeu o primeiro jogo e precisa pontuar se quiser jogar na última rodada com chances de classificação.

O time africano atuará com Uzoho; Omeruo, Troost-Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa e Iheanacho.