Uruguai e Portugal já estão em campo pelas oitavas da Copa

Uruguai e Portugal já estão em campo para o jogo decisivo das oitavas de final. Quem vencer, enfrenta a França na próxima fase. Quem perder, volta para casa.

De um lado, Suárez e Cavani comandam o ataque uruguaio. De outro, Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do mundo, eleito pela Fifa, já mostrou que está no comando do time de Portugal. Quando ele está bem, Portugal também está. E ele precisará estar em ótima forma para vencer a, até então, invicta defesa uruguaia.

Portugal vem a campo com Rui Patrício, Pepe, Fonte, Ricardo e Rafael, Adrien Silva, João Mário, Bernardo e William; Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.

Uruguai começa com Muslera, Giménez, Godín, Laxalt e Cáceres; Torreira, Vecino, Bentancur, Nandez; Suárez e Cavani.