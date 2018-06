ONGs promovem vigília em homenagem às vítimas da Nicarágua

Movimentos sociais e organizações não governamentais (ONGs) promovem neste sábado (30) a Vigília Mundial em Homenagem às Vítimas da Nicarágua em 78 cidades do mundo. No Brasil, a vigília está marcada para ocorrer em São Paulo a partir das 18h. A iniciativa é para alertar sobre a crise política, econômica e social que vive o país desde 18 de abril.

Nas redes sociais, o movimento SOS Nicarágua Global informou que a expectativa inicial era fazer a vigília em 50 cidades, mas a ação se ampliou. Os embates cotidianos entre forças policiais e manifestantes geram conflitos, violência e mortes.

Dados da Organização dos Estados Americanos (OEA) indicam que os confrontos provocaram 212 mortes, 1.337 pessoas feridas e 507 privadas de liberdade, no período de 18 de abril a 6 de junho deste ano.

A vigília está organizada para ocorrer em São Paulo e nas principais cidades dos Estados Unidos, México, Panamá, Ele Salvador, Guatemala, Colômbia e Peru, além da Alemanha, Espanha e Dinamarca.

Os organizadores do movimento afirmam que será uma manifestação pacífica. Os primeiros protestos, em abril, começaram em reação à reforma da Previdência. Em seguida, estenderam-se com críticas ao governo do presidente Daniel Ortega, apontado como repressor e violento. A Igreja iniciou a mediação do diálogo e interrompeu as conversas.